Agrigentonotizie.it - Servizi idrici carenti e depuratori fuori uso: disponibili 150 milioni di euro per i gestori e i Comuni

Leggi su Agrigentonotizie.it

Oltre 150disono stati stanziati dalla Regione per il finanziamento di progetti per il miglioramento deie di depurazione delle acque reflue. Le risorse provengono dal Pr-Fesr Sicilia 2021/27.Dossier. Rubinetti a secco e acqua persa per strada: da 15 anni la nuova.