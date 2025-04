Cinemaserietv.it - Secondo Morgan, Lucio Corsi “non farà una bella fine” e spiega perché

Dopo l’exploit a Sanremo 2025, con il brano Volevo essere un duro,ha pubblicato un nuovo album che porta lo stesso titolo della canzone presentata al Festival e si prepara per Eurovision. Nonostante questo momento di grande popolarità,ha sempre sottolineato di voler mantenere la propria integrità artistica. Su questo, il cantautorenon è tanto d’accordo, tanto da aver già previsto chesarà fagocitato dalle major discografiche e si ritroverà a fare brutti dischi. In più,ha parlato dicome uno che si limita a copiare i look di Bowie.– foto di Ettore FerrariCome scrive Il Fatto Quotidiano, durante una diretta su TikTok, come Nostradamus, ha tracciato quello che sarà il percorso futuro dinegli anni a venire. Si ha però la netta sensazione che Castoldi si sia legato al dito il fatto chenon gli abbia risposto al telefono.