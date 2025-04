Lanazione.it - Sansepolcro, inaugurate le fiere di Mezzaquaresima

Arezzo, 3 aprile 2025 –lediha ufficialmente dato il via alledi2025, atteso appuntamento che animerà la città dal 3 al 6 aprile. Con il consueto entusiasmo, questa storica manifestazione ha aperto le porte a visitatori e operatori del settore, trasformando il centro cittadino in un crocevia di commercio, artigianato, gastronomia e innovazione. La foto di rito con Amministrazione comunale ed enti organizzatori a Porta Fiorentina ha sancito l’inizio di quattro giorni intensi, durante i quali gli espositori accoglieranno il pubblico con una vasta selezione di prodotti, dalle eccellenze locali agli articoli di artigianato e hobbistica. Grande successo per gli spazi dedicati all’alimentare, che anche quest’anno si confermano un punto di riferimento: le, infatti, offrono un'ampia varietà di sapori, con l’area street food in Piazza Torre di Berta, che propone specialità regionali e internazionali.