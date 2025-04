Oasport.it - Rugby, al via gli ottavi di finale di Challenge Cup

Tornano le coppe europee e questo fine settimana vanno in scena glididellaCup. Otto sfide da dentro o fuori per sapere chi andrà avanti nel secondo torneo continentale di. Ecco il programma.Si parte venerdì sera con due sfide. La prima vedrà in campo Edimburgo e Lions alle 21, un derby URC che in teoria vede Edimburgo favorito perché gioca in casa, ma attenzione ai sudafricani in un buon momento di forma. Alla stessa ora si va in Francia per la sfida tra Pau e Bath, con gli ospiti che hanno la concreta chance di piazzare un colpaccio e staccare il biglietto per i quarti.Sabato, con fischio d’inizio alle 13.30, è la volta di Bayonne-Bulls, altra sfida di altissimo livello dove è difficile trovare una favorita. Alle 18.30, invece, scendono in campo Montpellier e Gloucester, con i francesi reduci da un’ottima prima fase, mentre gli inglesi hanno faticato a qualificarsi agli