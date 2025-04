Riqualificazione dei beni sottratti ai clan | i ministri Piantedosi e Abodi a San Marcellino e a Casapenna

Leggi su Ildenaro.it

Una giornata all’insegna della legalità e della rinascita per il territorio casertano, con ladi importanti spazi pubblici che Agrorinasce – Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio ha realizzato inconfiscati alla camorra. Il ministro dell’Interno, Matteo, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, insieme al vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, saranno presenti lunedì 7 aprile per testimoniare l’importanza di questi progetti per la comunità.Centro Sportivo Polivalente di San: Sport e LegalitàAlle ore 10,30, presso il cantiere del “Centro sportivo polivalente di San“, complesso immobiliare confiscato alla camorra e finanziato dalla misura “Interventi di valorizzazione deiconfiscati alle mafie” i, accolti dal vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, dal sindaco di San, Anacleto Colombiano, dall’amministratore delegato di Agrorinasce, Giovanni Allucci e dal prefetto di Caserta, Lucia Volpe, visiteranno il cantiere.