Ilfattoquotidiano.it - Riccardo Piatti: “So perché Sinner mi ha lasciato. Quando lo allenavo mi ricordava Djokovic in un aspetto”

“Io credo davvero che quest’anno possa fare il Grande Slam“.ha fiducia totale in Jannik. L’allenatore che ha plasmato l’altoatesino ha sofferto il loro divorzio sportivo, ma dopo circa 3 anni lo ha elaborato ed è tornato a forgiare nuovi talenti del tennis mondiale. In un’intervista concessa al Corriere della Sera, il coach ha parlato del suoTennis Center che oggi è la casa dei migliori Under 12 d’Italia, ma anche del suo rapporto con Jannike i motivi per cui si sono allontanati.CASO CLOSTEBOL – “Lo spray mi serviva per una patologia cronica. Ecco come andò”: l’ex preparatore Ferrara svela la verità“L’obiettivo è formare giocatori da top 10. Ho qui prospetti interessanti: il sardo Carboni, l’indiano Dhamne, un classe 2007 che ha appena vinto un challenger in Tunisia, il francese Debru e non solo”, ha dichiaratoche dopo aver allenato il numero uno al mondo ha ammesso di essersi trovato un po’ spaesato: “ho finito con Jannik ammetto di aver avuto qualche mese di stordimento, poi sono andato verso quello che piace a me: insegnare tennis.