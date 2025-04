Cinemaserietv.it - Pulse, la recensione: Un battito irregolare tra medical drama e soap opera

La serie:, 2024. Creata da: Zoe Robyn. Cast: Willa Fitzgerald, Colin Woodell, Jessie T. Usher, Jack Bannon, Chelsea Muirhead, Justina Machado, Jessy Yates, Daniela Nieves. Genere: Drammatico, medico. Durata: Circa 45 minuti/10 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix.Trama:segue un gruppo di specializzandi in emergenza e chirurgia al Maguire Hospital di Miami, un trauma center di primo livello. Durante un turno segnato dall’arrivo di un uragano, la terza-year resident Danny Simms si ritrova improvvisamente promossa a capo dopo aver denunciato per molestie il suo superiore, il dottor Xander Phillips. Mentre il caos si scatena tra le corsie, i medici affrontano non solo pazienti in condizioni critiche, ma anche tensioni personali, rivalità e segreti che minacciano di travolgerli.