Processo per la strage di Piazza della Loggia, oggi la sentenza per Marco Toffaloni

AGI - I giudici del Tribunale dei Minori di Brescia sono entrati in camera di consiglio per decidere il verdetto nei confronti diToffaloni accusato di concorso nelladi matrice neofascista indel 28 maggio 1974 che provocò dieci morti e 102 feriti. La, secondo le indicazioni del Tribunale, dovrebbe arrivare nel pomeriggio. La pm Caty Bressanelli ha chiesto la condanna a 30 anni di carcere per Toffaloni, all'epoca sedicenne e ora residente in Svizzera col 'nuovo' nome di Franco Maria Muller. Condanna che, in ogni caso, non dovrebbe scontare perché la Svizzera ritiene i reati prescritti e non è intenzionata a concedere l'estradizione. La difesa ha chiesto la sua assoluzione per non aver commesso il fatto o, in subordine, l'assoluzione per incapacità di non intendere e di volere perché "non aveva la maturità di comprendere il disvalore socialepartecipazione alle riunioni organizzate dalla forze dell'ordine" durante le quali si sarebbe pianificato l'attentato oppure, in ulteriore subordine, che gli venga inflitto il minimopena con la concessione delle attenuanti genericheminore età e "del particolare contesto politico nel quale l'imputato era stato strumentalizzato proprio da quegli appartenenti alle forze dell'ordine che avrebbero dovuto essergli da esempio".