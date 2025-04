Agrigentonotizie.it - "Preso con cocaina, soldi e auto rubate in casa": condanna ridotta per un 45enne

Leggi su Agrigentonotizie.it

dimezzata in appello (da 2 anni e 8 mesi a un anno e 4 mesi) per il canicattinese Giovanni Gatto, arrestato nell’agosto del 2018 per le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.All’interno di un’abitazione rurale da lui utilizzata, in.