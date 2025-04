Lanazione.it - Presentazione del fumetto Atomi con l’autrice Claudia Petrazzi

Arezzo, 3 aprile 2025 – Sabato 5 aprile, alle ore 17.30, la fumettista ed illustratrice aretinaincontrerà i lettori alla libreria La casa sull’albero in Via San Francesco, 15 ad Arezzo. Ad accompagnarla nelladel suoultimo, edito da BAO Publishing il collega LaFabbricadibraccia (a.k.a. Federico Ciacci) Nato comewebcomic di successo, oggi rimasterizzato e disponibile in cartaceo grazie a BAO Publishing, editore di punta delItaliano,racconta la storia di, una ragazza con tante insicurezze, che si sente “sbagliata”.decide quindi di acquistare una sorta di pozione magica dall’azienda Doppel che promette miracoli ed assicura che dopo una sorsata e una notte di sonno al risveglio tutti i problemi saranno scomparsi, anche quelli esistenziali.