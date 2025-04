Gravidanzaonline.it - “Per il lavoro che faccio posso chiedere la maternità anticipata?”

Buonasera avvocato.in un’azienda alimentare con la qualifica di tecnico di laboratorio. Svolgo la maggior parte del mioin piedi e, anche se non sempre accade, c’è il rischio che io entri in contatto con sostanze nocive.Inoltre non abito vicino al luogo die ogni giorno – tra andata e ritorno – percorro 100 km in automobile. Secondo lei ci sono le istanze perla? La ringrazio per la risposta.L'articolo “Per ilchela?” proviene da GravidanzaOnLine.