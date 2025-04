Agi.it - Paura per Brignone: cade nel gigante dei Campionati italiani e viene portata via in elicottero

Leggi su Agi.it

AGI - Federica, campionessa del mondo di slalome vincitrice della Coppa del mondo generale,nella seconda manche deldeiassoluti e consegna il tricolore a Ilaria Ghisalberti. E' il clamoroso epilogo della gara andata di scena sulle nevi della pista 'Mediolanum' a Lusia in Val di Fassa in Trentino. Per il Centro sportivo Carabinieri il titolo passa dalla 34enne valdostanaalla 24enne bergamasca di Zogno. Ghisalberti, che ha vinto in 2'1774, era seconda dopo la prima manche e sfruttando l'uscita nel tratto iniziale della seconda della, ha conquistato il primo titolo italiano assoluto della carriera. Seconda a 61 centesimi, Lara Della Mea dell'Esercito, terza a 1"73 Asja Zenere (Carabinieri). Quarta Carole Agnelli (Fiamme Oro) a 214, quinta Laura Steinmair (Esercito) a 231.