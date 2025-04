Passoscuro vecchie giostre e degrado | approvata la riqualificazione dell’area in via Torralba

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 3 aprile 2025 – In via, un’area lasciata da tempo nelverrà riqualificata. Lo ha deciso il consiglio comunale che nell’ultima seduta ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Massimiliano Catini.In particolare, l’area, che si trova fra due palazzi, versa da anni in stato di abbandono: lenon sono più in funzione e l’abitazione dei relativi proprietari e gestori dell’attività è disabitata. A questo si aggiunge “un rischio concreto di incendi e di pericoli per la salute pubblica, a causa della possibile presenza di materiali pericolosi. Inoltre, gli originari proprietari risultano deceduti – come riportato nella mozione – e, a seguito di verifica catastale, non emergono attuali intestatari; la mancanza di eredi o il mancato avvio della pratica di successione, ha lasciato l’area in una condizione di, senza possibilità di individuare un soggetto responsabile della sua manutenzione e bonifica”.