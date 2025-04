Ostia e Fiumicino sotto la lente dei carabinieri | tre arresti e sette denunce

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 aprile 2025 – Idella Compagnia di Romahanno dato corso a un importante servizio straordinario di controllo del territorio fra– effettuato nelle aree di maggiore afflusso di persone – finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti ed alle ipotesi di degrado urbano e di illegalità. Tre persone sono state arrestate e 7 le denunciate.Ihanno arrestato un 51enne romano, già gravato dall’ordine di allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento alla vittima e del divieto di dimora nel comune di, in esecuzione dell’ordinanza di sostituzione delle misure in atto con quella della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Civitavecchia.