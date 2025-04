Abruzzo24ore.tv - Opposizione occupa il Consiglio regionale: protesta contro l'aumento delle tasse in Abruzzo

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - I consiglieri del Patto per l', guidati da Luciano D'Amico,no l'aula consiliare per contestare l'incremento fiscale e il disavanzo sanitario. Nella mattinata del 3 aprile 2025, alle ore 9:00, i consiglieri diappartenenti al Patto per l', sotto la guida di Luciano D'Amico, hanno dato il via a un'zione dell'aula dela L'Aquila. Questa iniziativa mira a esprimere un forte dissenso nei confronti del Disegno di legge proposto dalla maggioranza, che prevede unper i cittadini abruzzesi. ? Parallelamente all'zione, D'Amico ha avviato una diretta streaming sulla sua pagina Facebook ufficiale, con l'obiettivo di informare la popolazione sugli sviluppi recenti all'interno della Regione. ? Secondo i dati emersi durante una recente audizione dell'assessorealla Sanità, Nicoletta Verì, il disavanzo complessivoAziende Sanitarie Locali (ASL) ammonta a oltre 180 milioni di euro,.