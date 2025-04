Agi.it - Omicidio Ilaria Sula: la confessione dell'ex, il ruolo dei genitori, il cellulare, i punti oscuri

AGI - E' al vaglio di inquirenti e polizia la posizione deidi Mark Antony Samson, ex fidanzato di, la 22enne scomparsa, lo scorso 25 marzo, dalla sua casa di Roma, dove era arrivata per motivi di studio, e ritrovata cadavere nei pressi del Comune di Poli, all'interno di un valigione. Lo apprende l'AGI. I due, sulla base degli elementi raccolti dalla Squadra Mobilea Questuraa Capitale, non sono al momento indagati per 'concorso' con il figlio nell'a ragazza. Per Mark si valutano le aggravanti Per il ragazzo invece si valutano le aggravanti. Al giovane, al momento, sono contestati l'e l'occultamento di cadavere. Tutto dipenderà dagli elementi acquisiti nell'appartamento di via Homs, nel quartiere Africano, dove la Polizia Scientifica, ha effettuato un sopralluogo ieri.