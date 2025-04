Ilgiorno.it - Oasi Life Experience: Regione Lombardia celebra le eccellenze italiane al Fuorisalone 2025

Milano – Design d'autore e artigianato lombardo saranno i protagonisti dipromosso dain piazza Città di. In occasione della Design Week,offrirà una vetrina istituzionale alledel made in Italy. L'obiettivo è valorizzare un know-how unico, sempre più apprezzato a livello internazionale, esaltare la manualità e l'ingegno italiani.è un format ideato e prodotto da Letizia Fontanelli di Idea Integrale con la direzione artistica di Adriana Lohmann. Piazza Città di, hub di innovazione Piazza Città di, uno dei più grandi spazi coperti d'Europa, si trasformerà in un'urbana dove natura, design e innovazione si fonderanno per un'esperienza multisensoriale, con un percorso immersivo di installazioni, arredi di design outdoor e eventi.