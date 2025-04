Cultweb.it - Nasce il pacemaker più piccolo al mondo, è grande come un chicco di riso e si attiva con la luce

Che la scienza in ambito medico stia facendo passi da gigante lo dimostra la notizia che, nelle ultime ore, ha rivoluzionato ildella chirurgia cardiaca. I ricercatori della Northwestern University hanno realizzato unundi. Il dispositivo è cosìche può essere iniettato con una semplice siringa, evitando interventi chirurgici invasivi. Alimentato dai fluidi corporei eto dalla, lo stimolatore offre una soluzione temporanea per chi ha bisogno di supporto cardiaco post-operatorio, in particolare per i neonati con difetti congeniti. Una volta terminato il suo compito, si dissolve completamente nel corpo, eliminando il rischio di complicazioni legate alla rimozione.Lo strumento utilizza una tecnologia innovativa per rispondere a un’esigenza clinica ancora insoddisfatta.