Puntomagazine.it - Napoli: sorpresi con la droga. Nelle ultime 24 ore la Polizia arresta 4 persone

Leggi su Puntomagazine.it

. Laha sequestrato in totale oltre 125 grammi di stupefacenti ai quattro indagati di età compresa tra 18 e 45 anniContinuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura diper contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.ventiquattro ore, ladi Stato ha tratto in arresto quattro.In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno tratto in arresto un 31enne della Guinea-Bissau ed un 18enne tunisino per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il 31 è stato, altresì,to per resistenza a Pubblico Ufficiale; gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, invece, hanno tratto in arresto un 36enne rumeno ed 45enne napoletano, entrambi con precedenti anche specifici di, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.