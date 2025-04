Music Day Roma | 45^ edizione

Leggi su Funweek.it

Daye Talenti Village presentano unaspeciale, sempre ad ingresso gratuito, della Fiera del Disco di. All’interno del grande centro commercialeno, collezionisti e tutti coloro che amano la buonaa potranno godersi due giornate durante le quali poter curiosare tra le diverse proposte di oltre cinquanta espositori esperti provenienti da tutta Italia ed attentamente selezionati. Una full immersion nellaa, con dischi in vinile, LP, 45 GIRI, MIX e CD di tutti i generi – dallaa classica, al punk, dalla dance all’hip-hop, dal jazz al metal – ma anche stampeali, poster e t-shirt. Insomma, tutto ciò che ha a che fare con laa!La Fiera del Disco disarà aperta al pubblico sabato e domenica dalle ore 9:30 alle ore 20:00 no-stop. Inoltre, domenica ore 17:00, in collaborazione con Giunti, ci sarà la presentazione del libro fotografico di Roberto Panucci Pino Daniele – Access All Areas in compagnia dell’autore, fotografo ufficiale delista napoletano e di tanti ospiti che nel corso della loro carriera hanno collaborato con Pino.