Laprimapagina.it - Morto a Roma il giornalista parlamentare Mario Nanni

Leggi su Laprimapagina.it

ieri ail, grande cronista e direttore dell’Agenzia ANSA. Ricoprì, tra l’altro, la carica di Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Studi Federico II negli anni 2022 e 2023. Pugliese, originario di Nardò (Lecce), aveva 78 anni.Abbiamo ricevuto la triste notizia dai nostri amici di. Ricordiamo con affetto l’amicocon il quale, tra l’altro, abbiamo realizzato insieme due progetti di altissimo livello culturale. Ricordiamo, in particolare, il Convegno dedicato a Federico II svoltosi con grande successo ail 30 maggio 2022 presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica e il Convegno sulle religioni monoteiste realizzato l’11 maggio 2023 in Vaticano.Alla sua famiglia la nostra vicinanza e il più sentito cordoglio, in particolare da parte del Presidente del Centro Studi Federico II, Dott.