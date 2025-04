Lanazione.it - Montevarchi, cliniche mobili per prevenire il tumore al seno

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 3 aprile 2025 –si colora di rosa per accogliere l’iniziativa "Salute in Comune", un progetto che portasul territorio per offrire visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti dedicati alla prevenzione delal. L’evento si terrà sabato 5 aprile a partire dalle 9,30 in Piazza Benedetto Varchi. Grazie all'impegno dell’amministrazione locale e alla collaborazione con enti e associazioni del settore, le donne potranno sottoporsi gratuitamente a visitelogiche ed esami di secondo livello, fondamentali per una diagnosi precoce della malattia. Il progetto "Salute in Comune" è stato avviato nel luglio 2023 con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione femminile sull'importanza della prevenzione oncologica e favorire l’accesso ai controlli medici, soprattutto per coloro che hanno difficoltà a usufruire dei servizi sanitari tradizionali.