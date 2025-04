Ilnapolista.it - Milan, Paratici ha contattato De Zerbi che ha rifiutato la panchina. Ora ci prova con Conte (Libero)

Fabiosarà il nuovo direttore sportivo del. Anche se non può tecnicamente lavorare fino al 20 luglio per la squalifica per plusvalenze fittizie quando era alla Juventus, sta agendo dietro le quinte per iniziare a studiare il progetto rossonero.Tra le priorità da affrontare c’è la scelta del nuovo allenatore che sostituirà Sergio Conceiçao dalla prossima stagione.haDe, che haladelSecondo quanto riportato dacon Claudio Savelli:Dicono cheabbia giàDee, una volta ricevuto un rifiuto, abbia fatto sapere ache gradirebbe lavorare di nuovo con lui per dimostrare che a Londra hanno sbagliato gli altri, mica loro. La Gazzetta studia l’ipotetico 11 titolare rossonero conha costruito molti dei suoi successi con la difesa a tre, ma a Napoli sta disputando una grande stagione con la linea a quattro dietro.