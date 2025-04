Inter-news.it - Milan-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’ha pareggiato con il, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, con il punteggio di 1-1. Di seguito alcune curiosità edi1-1: CURIOSITÀ EDELLA PARTITA3 – Quello di ieri sera è il terzo centro nel derby per Hakan Calhanoglu. Si tratta del primo gol su azione del turco contro il, dato che le prime due reti contro i rossoneri sono arrivate su calcio di rigore.4 – Il confronto dell’andata delle semifinali di Coppa Italia traè stato il quarto della stagione tra le due compagini. Nelle restanti occasione, 1 vittoria è andata ai rossoneri e 2 sono stati i pareggi finali.71 – Sono 71 i match conclusisi in pareggio tra. 91 i successi dei nerazzurri e 81 quelli dei rossoneri.2 – L’esordio di Berenbruch in un derby dio non corrisponde a quello assoluto con la maglia dell’