Liberoquotidiano.it - Meloni, "annullati tutti gli impegni". E il Pd insulta

Leggi su Liberoquotidiano.it

La presidente del Consiglio Giorgiaha annullato gliprevisti oggi in agenda, in modo da poter concentrare la propria attività sulle azioni da intraprendere in seguito all'introduzione di nuovi dazi da parte del governo degli Stati Uniti. Lo fa sapere Palazzo Chigi. Già mercoledì sera, la premier aveva commentato caldo la decisione del presidente americano Donald Trump definendo la misura "sbagliata, e che non conviene a nessuna delle parti". In un messaggio pubblicato su Facebook,ha affermato: "Faremo tutto quello che possiamo per lavorare a un accordo con gli Stati Uniti, con l'obiettivo di scongiurare una guerra commerciale che inevitabilmente indebolirebbe l'Occidente a favore di altri attori globali". In ogni caso, ha concluso, "agiremo come sempre nell'interesse dell'Italia e della sua economia, anche confrontandoci con gli altri partner europei".