Quifinanza.it - Medici generali assenti in 4 regioni: “Più del 50% in pensione a breve”

Leggi su Quifinanza.it

In Italia si aggrava la crisi deidina generale, soprattutto nelle aree interne di Abruzzo, Marche, Molise e Umbria. In queste, secondo i dati presentati al Congresso interregionale della Società Italiana deidina Generale (Simg), molte comunità sono già rimaste senza medico di famiglia.Una situazione che rischia di diventare strutturale, aggravata dallo spopolamento, dalla frammentazione del territorio e dall’assenza di ricambio generazionale. Più del 50% deiin alcune aree ha superato i 65 anni e nei prossimi anni potrebbe andare in, lasciando interi territori senza copertura assistenziale.Pochi, troppi pazientiNelle quattrodell’Italia centrale la situazione è definita “drammatica” dai professionisti del settore. Il medico di base è ormai una figura introvabile in molti piccoli comuni, soprattutto in montagna o nelle aree collinari difficili da raggiungere.