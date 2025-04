Ilfattoquotidiano.it - Maradona aveva il cuore “ingrossato” ma “non c’erano tracce di alcol o droghe”: la testimonianza degli esperti

Glicoinvolti nell’autopsia di Diego Armandohanno testimoniato nel processo contro sette operatori sanitari accusati di omicidio colposo, affermando che il campione argentino, morto il 25 novembre 2020 all’età di 60 anni,undi dimensioni anomale per quanto si fosse, soffriva di cirrosi e non presentavadiin corpo al momento della sua morte. Al contrario, vi erano residui di vari psicofarmaci.L’esperto forense Alejandro Ezequiel Vega ha dichiarato in tribunale che ildiera “” e pesava circa 503 grammi, mentre il peso medio è compreso tra 250 e 300 grammi. Vega ha spiegato che l’esame deldiha mostrato che l’ex campione soffriva di una “ischemia di lunga data“, con una “carenza di flusso sanguigno e ossigeno“.