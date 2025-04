Lanazione.it - Manodopera sfruttata a Prato: operai rinchiusi in fabbrica fanno arrestare i titolari

, 3 aprile 2025 – Nell’ambito di un’indagine condotta dalla procura di, due imprenditori cinesi sono stati arrestati con l’accusa di sfruttamento della. Le operazioni investigative, favorite dalla collaborazione di alcuni lavoratori, hanno portato alla luce le condizioni di lavoro inique cui erano sottoposti gliall’interno del distretto tessile pratese. I controlli, mirati su tre aziende - la Confezione Yu Feng gestita da Li Fu Feng, la Confezione Shunan di Jia Shengd e la Confezione Rosa di le Hualiu - hanno messo in evidenza gravissime violazioni dei diritti lavorativi, coinvolgendo complessivamente 23, principalmente di origine cinese e pakistana, molti dei quali non in regola con il permesso di soggiorno. "I lavoratori subivano turni estenuanti di almeno 12 ore giornaliere senza alcuna giornata di riposo, col rischio di essere pagati con compensi minimi, spesso elargiti in contanti", ha dichiarato il procuratore Luca Tescaroli.