Ilfattoquotidiano.it - “Mangiavo mezza mela al giorno, sono arrivato a pesare 55 chili. Più sentivo la fame più mi sentivo bene. Mi vedevo bellissimo”: Davide Bonolis si racconta

“La mononucleosi mi aveva danneggiato fegato e vie urinarie, era più difficile digerire e espellere liquidi quindi in un anno ho preso 10, 15, 20 kg”.si èto in una lunga intervista all’interno del podcast “Doppio Passo”, ospite insieme a papà Paolo. Professione calciatore, il figlio del conduttore tv ha sempre giocato a calcio, ma per diverso tempo ha dovuto stare lontano dal campo a causa di una mononucleosi che lo ha messo a dura prova: “Perché si ingrossa la milza e negli sport di contatto se prendi un colpo ti salta la milza. E poi so’ ca**i veri” è intervenuto il presentatore.Questo stop forzato ha portatoa buttarsi sul cibo: “Mi hanno tolto il calcio al 100%. Avevo 12 anni, allora una volta che tornavo da scuola. La mononucleosi mi aveva danneggiato fegato e vie urinarie, quindi era più difficile digerire e espellere liquidi e in un anno ho preso 10, 15, 20 kg.