Metropolitanmagazine.it - L’Ungheria annuncia il ritiro dalla Corte penale internazionale e accoglie Netanyahu

Il governo delha reso nota la sua intenzione di ritirarsi, il principale tribunale per crimini di guerra e contro l’umanità. L’annuncio è arrivato nello stesso giorno in cui il primo ministro israeliano Benjaminha iniziato la sua visita ufficiale nel Paese. Sul premier pende un mandato d’arresto emessostessaper i suoi crimini durante l’invasione della Striscia di Gaza. Attualmente il governo ungherese riconosce la giurisdizione dell’organo e, in teoria, le autorità avrebbero dovuto fermare e mettere in manetteal suo arrivo sul territorio nazionale. Tutti sapevano, però, che questo non sarebbe accaduto, considerando le ultime dichiarazioni di Viktor Orbán e la sua vicinanza personale al primo ministro d’Israele.