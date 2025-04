Lulù Selassié condannata per i fatti ai danni di Manuel Bortuzzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

È arrivata la sentenza del gup di Roma nei confronti di Lucrezia Hailé. La giovane, nota al pubblico per aver partecipato al Grande Fratello Vip con il titolo di “sedicente principessa etiope”, è stata riconosciuta colpevole di stalking aidel nuotatore paralimpico. Il campione era presente in aula al momento della decisione.Il pubblico ministero aveva richiesto una condanna a un anno e quattro mesi, ma il giudice ha deciso per una pena più severa, pronunciata al termine di un processo svolto con rito abbreviato. Secondo le ricostruzioni, isi sarebbero protratti per mesi. “Dobbiamo dirvi di nostra sorella”. Clarissa e Jessicaintervengono suStalking aSelassièDopo la breve relazione nata e conclusa all’interno della casa del Grande Fratello Vip nell’edizione 2021-2022, Lucrezia non avrebbe accettato la fine del legame con, iniziando a perseguitarlo con messaggi, pressioni psicologiche e minacce, fino ad arrivare a frasi gravi come “ti uccido se non torni con me”.