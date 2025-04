Cinemaserietv.it - L’ultima sfida esce oggi al cinema: la storia di un campione di calcio al bivio

Sbarca in sala da, 3 aprile 2025,, nuovo film scritto e diretto da Antonio Silvestre con Gilles Rocca e Michela Quattrociocche. Ambientato nel mondo del, il film distribuito da Amaranta Frame e PFA Films, racconta ladi Massimo De Core, bandiera della propria squadra, per la quale ha rinunciato a una carriera potenzialmente ricca di trofei.Ormai avviato al ritiro, De Core ha un’ultima grande possibilità di riscatto quando la sua squadra approda in finale di Coppa di Lega. Il sogno di Massimo si trasforma però in incubo quando viene avvicinato da un gruppo di criminali che gli chiedono di combinare l’incontro, facendo perdere la squadra. Il capitano, condottiero di un’intera cittadina, si troverà dunque davanti a un: da un lato, dare lustro alla propria carriera e entrare nel mito, dall’altra, salvare moglie e figlia dalle minacce dei bruti.