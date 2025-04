Dilei.it - Lucrezia Selassié condannata per stalking a Manuel Bortuzzo: cos’è successo

Hailéè stataa 1 anno e 8 mesi perai danni di. La decisione è stata presa il 3 aprile dal Gup di Roma. L’ex gieffina era stata accusata di averlo perseguitato per mesi, arrivando addirittura a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei. Lo scorso marzo la Procura aveva sollecitato a una condanna di 1 anno e 4 mesi nell’ambito di un processo svolto con rito abbreviato.Lulùa 1 anno e 8 mesi per: cosa èDopo il processo con rito abbreviato, il gup di Roma ha condannato a un anno e otto mesi, pena sospesa,Hailé, accusata diai danni, campione di nuoto paralimpico che con la principessa etiope aveva condiviso l’avventura al Grande Fratello Vip. I due avevano iniziato una relazione all’interno della Casa più spiata d’Italia, che si era conclusa pochi mesi dopo la fine del reality show.