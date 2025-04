Lanazione.it - Loro Ciuffenna. Polemiche per l’installazione di un’antenna 5G

Arezzo, 03 aprile 2025 – Aè polemica per una delibera che autorizzadi una Stazione Radio Base in via Coppi a San Giustino Valdarno, costituita da una torre di 30 metri per la ricezione delle comunicazioni telefoniche in modalità 5G. A scendere sul "piede di guerra" il gruppo Pratomagno Terra di Valori, che alle scorse elezioni amministrative ha appoggiato la candidatura di Moreno Botti. I consiglieri di opposizione hanno posto questioni di metodo e di merito. "Sul piano del metodo - hanno spiegato - vogliamo sottolineare che la collocazione è stata scelta senza sottoporla ai cittadini, che l’hanno scoperto solo dopo la pubblicazione dell’ordine del giorno del parlamentino. Molti comuni toscani hanno gestito lo stesso problema aprendo un dibattito pubblico con la cittadinanza, che a volte si è concluso con la cancellazione del progetto, altre volte con la sua modifica sostanziale come la riduzione dell’altezza o una nuova localizzazione (Montespertoli, Pontremoli, Uzzano, Pogi).