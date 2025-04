Davidemaggio.it - LOL 5, ecco il vincitore

Dopo 6 ore, tra sketch più o meno riusciti, battute e risate trattenute, anche la quinta edizione di LOL è giunta al termine: questa mattina, giovedì 3 aprile, è stata rilasciata su Prime Video l’ultima puntata dello show. Se non avete ancora guardato l’episodio finale e non volete rovinarvi la sorpresa, non proseguite nella lettura di questo articolo.Tra i dieci comici in gara (Geppi Cucciari, Federico Basso, Marta Zoboli, Raul Cremona, Tommaso Cassissa, Enrico Brignano, Flora Canto, Andrea Pisani, Valeria Graci e Alessandro Ciacci,di LOL – Talent Show 2) l’ha spuntata Federico Basso,di LOL 5. Il comico torinese, conosciuto a Zelig e visto recentemente anche a Comedy Match, se l’è dovuta vedere con Geppi Cucciari. Per stuzzicare e tentare di far ridere i due superstiti di LOL, i nuovi conduttori Alessandro Siani e Angelo Pintus sono entrati in gioco improvvisandosi coach.