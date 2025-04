Iodonna.it - L'occasione giusta per traformare un malinteso in un simpatico siparietto

Leggi su Iodonna.it

"Dai malintesi può nascere di tutto, anche nuove occasioni per intrattenere il proprio pubblico. È il caso di Alessandro Cattelan e di una delle sue ultime gag diventata ormai virale online. Lunedì 31 marzo, mentre su X si discuteva animatamente delle difficoltà nell’acquistare i biglietti per il concerto di Lady Gaga all’Unipol Forum di Milano, due ragazze, Alessandra e Ambra, hanno raccontato di aver commesso un errore singolare: invece di assicurarsi un posto per il live della popstar, hanno finito per acquistare i biglietti per lo spettacolo di Cattelan, “Benvenuti nell’AI”, in scena dal 19 settembre. La vicenda, diventata rapidamente virale grazie alla reazione divertita del pubblico sui social, non è passata inosservata al conduttore. Alessandro Cattelan, la carriera dell’ex conduttore di X Factor, da MTV a Rai 2 guarda le foto Un episodio trasformato in spettacoloDopo aver scoperto la storia, Cattelan ha deciso di citarla nel suo programma “Stasera c’è Cattelan” su Rai2, rendendola un momento di intrattenimento.