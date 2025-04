Davidemaggio.it - Like a Star, il nuovo show di Amadeus con Elio, Serena Brancale e Rosa Chemical in giuria

è pronto a tornare sul Nove con, l’inedita singing competition (dal format originalestruck) in cui persone comuni ma dotate di un talento si trasformano in alcune delle più grandi icone musicali per vincere un premio di 50.000 euro e vivere il sogno di trasformarsi nel proprio idolo.LadiIn studio con il conduttore, attualmente impegnato al Serale di Amici, unafissa che ha il compito di scegliere il miglior cantante-performer di ogni puntata e farlo arrivare direttamente alla finalissima: i giudici scelti sonoe, direttamente dall’ultimo Festival di Sanremo,, come funzionaLo, in programma a maggio in prima serata, si sviluppa in 8 puntate, 7 eliminatorie più la finalissima che decreta il vincitore.