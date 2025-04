Amica.it - Le Uova di Pasqua Beauty sono i nuovi Calendari dell’Avvento

Dopo idell’Avvento, quelli dell’Epifania e di San Valentino, arrivano anche ledi. Le “vecchie”di cioccolato sembrano ormai destinate solo ai giovanissimi. Per tutti gli altri c’è, invece, un’alternativa zero calorie ma comunque molto soddisfacente perché al suo interno cela tante sorpresedai prodotti skincare alle fragranze passando per il make up. Alcunetematiche o legate a un singolo marchio. Altre, invece, multi-brand. Ed, esattamente come idell’Avvento, anche lediconvenienti perché il loro costo è decisamente inferiore a quello della somma di tutti i prodotti contenuti al loro interno! Ma soprattuttosorprese davvero divertenti.