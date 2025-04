Lanazione.it - Lavori Polis: chiuso fino a giugno l’ufficio postale di Fornacette

Pisa, 2 aprile 2025 – Dal 5 apriledi, sito in Piazza Kolbe 10, sarà interessato da, il progetto che semplifica la vita dei cittadini grazie alle soluzioni digitali, per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e dare un nuovo volto ai 7mila uffici postali dei piccoli centri per renderli più accoglienti e trasformarli in sportello unico digitale di prossimità. Nell’ambito degli interventi si procederà a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione della sede con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con postazioni di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura, altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e una postazione relazionale, dotata di sedute.