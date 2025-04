Laprimapagina.it - L’Arte di lasciar andare: la mia esplorazione filosofica

di Krishan Chand Sethiè comunemente associato ad un atto di debolezza o di mancanza di coraggio. Al contrario, è un’arte di forza insolita, un atto di adattamento al flusso naturale della vita. Non si tratta di arrendersi, ma diciò che non ci giova più, liberandoci dal peso dell’attaccamento e aprendoci alle infinite possibilità del presente. Èdi arrendersi con grazia, comprendendo che ciò che è destinato a noi non dovrà mai essere inseguito.In una delle mie riflessioni, scrissi: “Non corro mai dietro alle cose che non sono fatte per me, poiché arrivano a me quando diventano fatte per me”. Questa non è stata una comprensione facile; è stata messa alla prova dall’esperienza, dalla frustrazione e da momenti di profonda intuizione.è stato un viaggio intellettuale e personale, guidato dall’introspezione e dalla consapevolezza di sé.