L’aeroporto avrà il suo gemello digitale | ottimizzerà le operazioni di terra e il processo decisionale

Orio al Serio.di Milano Bergamo vedrà realizzato il suo “digital twin” grazie al Progetto Avio, concepito e sviluppato con una serie di partner per ottimizzare la gestione dellediattraverso il miglioramento della situational awareness e del.Questo miglioramento sarà ottenuto attraverso lo studio e la prototipazione di unaeroportuale che raccoglierà e integrerà dati in tempo reale provenienti da varie fonti, tra cui algoritmi di visione artificiale basati sull’analisi dei flussi di immagini video generati dalle telecamere esistenti e dislocate sul campo, che rappresenteranno e visualizzeranno le informazioni rilevanti per il “Coordinamento Operativo di Scalo (Cos)” in modo integrato, moderno e intuitivo.Inoltre, ilsarà utilizzato a scopo di formazione in Realtà Virtuale rivolta agli operatori di, per implementare il livello di esperienza del personale sfruttano i vantaggi offerti dalla specifica tecnologia avanzata.