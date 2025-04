Lanazione.it - La Toscana in allarme per i dazi Usa: le reazioni della politica e del mondo produttivo

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 3 aprile 2025 - L’introduzione deida parte dell'amministrazione Trump scatena preoccupazione tra istituzioni, imprese e consorzi. La misura colpisce in particolare l'agroalimentare, con un impatto significativo su settori chiave come il vino e l'olio. Lenon si fanno attendere: dalla Regioneai rappresentanti delle categorie produttive, il timore più che fondato è che la stangata possa tradursi in una perdita economica ingente e in un calo delle esportazioni. Si invoca un'azione decisa dell'Unione Europea e del governo italiano per contrastare la decisione americana e cercare soluzioni alternative per le imprese coinvolte. Il grido d’"Trump ha lanciato una vera e propria dichiarazione di guerra commerciale al. I prodotti italiani ed europei subiranno un aumento del 20% dei costi negli Stati Uniti.