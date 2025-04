‘La migliore decisione che ho preso’

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-03 12:14:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Il vero prestito di Betis Antony afferma che sta avendo il tempo della sua vita in Spagna dopo la sua rinascita da quando ha lasciato il Manchester United.Quando lo United ha prestato Antony a Betis, il club spagnolo credeva di aver acquisito un giocatore in grado di fare la differenza, piuttosto che l’ala in difficoltà che aveva perso la strada in Premier League.Il brasiliano era arrivato all’Old Trafford nel 2022 per uno sconcertante £ 81 milioni, ma non riuscì a replicare la forma che aveva mostrato all’Ajax. Quando è partito a gennaio, la sua fiducia era completamente evaporata.Betis, tuttavia, aveva una visione chiara su come far rivivere la carriera di Antony. Da quando si è unito, Antony ha segnato quattro gol e quattro assist in 12 partite in tutte le competizioni.