La Gazzetta addirittura ipotizza il Milan di Conte | difesa a tre Pulisic e Leao i nuovi Politano e Kvara

Ilper la prossima stagione cambierà allenatore. Per ladello Sport è lotta a tre tra Roberto De Zerbi, Max Allegri e Antonioconosce già alcuni calciatori delIl quotidiano scrive nell’edizione odierna in merito al tecnico del Napoli:ha costruito molti dei suoi successi con laa tre, ma a Napoli sta disputando una grande stagione con la linea a quattro dietro. Traduzione: è bravissimo a tirare fuori il meglio dal materiale che gli viene messo a disposizione. Alpotrebbe scegliere entrambe le strade e, indipendentemente dall’assetto tattico, un uomo fondamentale sarebbe Pavlovic, centrale che gli piace molto per l’intensità e la forza che mette in campo. Dell’attuale rosa rossonera, al Chelsea ha già lavorato con LoftusCheek, Tomori e Abraham, ma tutti e tre nei Blues hanno recitato un ruolo marginale.