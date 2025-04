Cinemaserietv.it - Jurassic World – La Rinascita, la descrizione delle scene mostrate al CinemaCon 2025: “Noi non dovremmo essere qui”

L’attesissimol’ha fatta da padrone a Vegas, aprendo in grande stile il panel Universal del, con una serie di sequenzein esclusiva ai presenti che promettono di riportare l’orrore e l’adrenalina della saga ai massimi livelli.Il filmato mostrato alinizia con un’inquietante scena all’interno di un laboratorio sterile, simile a quelli ‘lattei’ di 2001: Odissea nello spazio. Tecnici in tute spaziali si muovono tra dispositivi sofisticati, finché uno di loro rimane intrappolato in un serbatoio sigillato con un T. rex. Le urla disperate che egli lancia per farsi aprire la porta vengono soffocate da un attacco feroce della bestia , lasciando gli spettatori senza fiato.Successivamente, si vedono Ali, Johansson e Bailey esplorare i resti abbandonati del parco tematico di Isla Nublar, ormai popolato da oltre due dozzine di specie diverse, moltequali frutto di esperimenti genetici lasciati in sospeso dal precedente proprietario.