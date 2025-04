Italia Paese d'onore al Salón de Gourmets di Madrid, la principale fiera iberica dedicata al cibo di qualità

Leggi su Ildenaro.it

La 38ª edizione deldedi, laspagnolaalla gastronomia di, si terrà dal 7 al 10 aprile 2025 presso il centro fieristico IFEMA. Quest’anno l’è stata designata, a sottolineare il ruolo di primo piano della gastronomiana nel mercato spagnolo.Ildeè un appuntamento imperdibile per i professionisti del settore alimentare e delle bevande. In questa edizione, si prevede la partecipazione di oltre 100.000 professionisti locali e internazionali, in rappresentanza di diversi segmenti come la ristorazione, l’hospitality, il catering, la distribuzione e il commercio specializzato.Dal 2009, la Camera di Commercio e Industriana per la Spagna (Ccis) gestisce l’Area, uno spazio espositivo dedicato esclusivamente all’eccellenza agroalimentarena.