Istat | più risparmio e potere d' acquisto

12.25 Cresce la propensione delle famiglie italiane al: l'registra +9% nel 2024 sull'anno precedente. Sono aumentati anche il reddito disponibile (+2,7%), ild'(+1,3%) e la spesa per consumi finali (+1,7%). In calo di quasi un punto il tasso di investimento delle famiglie, a 9,3% (nel 2023 era 10,2%). Sul versante imprese, in calo il tasso di profitto, che passa in un anno dal 46,1 al 43,3%, andamento rafforzato anche dall'aumento delle imposte.