Ilfattoquotidiano.it - Israele contro il vescovo di Manfredonia per le parole su Gaza: “Retorica corrotta, fomenta l’antisemitismo”

L’accusa di usare “moralmente”. Di più: “antisemitismo e odio”. E una sorta di richiesta di messa all’indice.si scagliaildi, Franco Moscone, per le suenette e forti usate durante una manifestazione per la pace a Bari. Il prelato aveva detto: “È dal 1947 che la Striscia die la Palestina sono un campo di concentramento a cielo aperto e dal 7 ottobre 2023 sono diventate un campo di sterminio con il silenzio del mondo e dell’Europa”.Quindi aveva aggiunto: “Dobbiamo liberare anche lo Stato dida una situazione e una gestione contraria alla sua stessa natura visto che sa benissimo cosa sia il genocidio”. Moscone aveva anche attaccato l’Unione Europea per la decisione di riarmarsi, aveva bollato come una “buffonata” la questione del kit di sopravvivenza e aveva detto di “vergognarsi” di essere europeo di fronte alle posizione prese nel conflitto israelo-palestinese successivo al 7 ottobre 2023.