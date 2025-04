Ilgiorno.it - Incidente in pieno centro a Bergamo, 39enne investita da un’auto in viale Roma: è grave

, 3 aprile 2025 –, questa mattina poco prima delle 8.30, in. Una donna di 39 anni è statadanella mattinata di oggi lungo, all’altezza dell’attraversamento pedonale libero in corrispondenza della Torre dei Caduti. Scattato l’allarme, si sono subito messi in modo i sanitari dell’Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, intervenuti con un’ambulanza emedica. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi: dopo le prime cure e dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Inevitabile qualche ripercussione al traffico: rallentamenti ma nessun blocco e le auto hanno continuato a scorrere in entrambe le direzioni, seppure più lentamente. Sul posto la polizia locale, che si occuperò di ricostruire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.