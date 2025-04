Iodonna.it - «Immaginate di iscrivervi a un tour sulle montagne russe di 48 ore»

Leggi su Iodonna.it

Il Canale di Drake è da sempre una delle sfide più estreme per chi si avventura in mare aperto. In questi giorni, un episodio che ha coinvolto una nave da crociera sta catturando l’attenzione dei social, mostrando in tutta la sua potenza la furia delle onde che si abbattono su questa rotta temuta da marinai e viaggiatori. Durante una traversata, alcune onde hanno raggiunto i 12 metri di altezza, trasformando un tranquillo viaggio verso l’Antartide in una vera e propria prova di coraggio. A raccontare questa esperienza al limite è stata Lesley Anne Murphy, travel blogger, che ha condiviso sui social un video che ha fatto il giro del mondo. MSC Crociere: la nuova ammiraglia si chiama Meraviglia guarda le foto Il Canale di Drake: una rotta leggendariaIl Canale di Drake, lungo circa 645 km, separa l’Antartide dalla punta più meridionale del Sud America ed è noto per le sue acque turbolente.